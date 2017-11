Pub

Conselho de Arbitragem disponibiliza imagens que o árbitro terá acesso

O Conselho de Arbitragem da FPF vai passar a disponibilizar imagens do Centro de Vídeo-arbitragem para que possam ser utilizadas em direto pelas televisões que transmitem os jogos, sempre que existe revisão de lances no relvado.

"Trata-se de algo que já estava previsto", explicou a porta-voz e vogal Ana Raquel Brochado. De acordo com declarações da porta-voz do CA, "as televisões poderão mostrar imagens do trabalho do vídeo-árbitro nos momentos em que o árbitro procede a uma revisão no relvado".

A disponibilização destas imagens "é algo que já acontece a nível internacional nos países que estão inseridos no projeto vídeo-árbitro", salientou a porta-voz do CA.

Ana Raquel Brochado lembra que nesta altura "também já é disponibilizado às televisões o sinal de output com as imagens que o árbitro vê quando se dirige à zona de revisão".