SIC Notícias mostrou fotografias onde se vê os lavabos do estádio bastante danificados

A SIC Notícias teve acesso a imagens que mostram uma das casas de banho do Estádio Coimbra da Mota, no Estoril, com várias fissuras na parede e até um pilar rachado, sendo que esta parte do estádio foi construída em 2014.

Recorde-se que o jogo entre o Estoril e o FC Porto foi interrompido antes do início da segunda parte devido a uma abatimento na bancada norte do recinto dos canarinhos. Ainda não há data marcada para a realização da segunda parte do encontro.