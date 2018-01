Pub

Chileno está em final de contrato com o Arsenal e já assinou contrato com os red devils de Mourinho. No dia em que pode ser oficializado como red devil, Alexis Sánchez foi envolvido num escândalo sexual.

A oficialização da chegada de Alexis Sánchez a Old Trafford é uma questão de horas. Uma imagem do chileno a tirar uma selfie em pleno relvado e com a camisola número 7 dos red devils vestida, caiu nas redes mostra que o ainda jogador do Arsenal será jogador do Manchester United. Está assim encontrado o novo dono da camisola 7 do United e colocada de lado a hipótese de Cristiano Ronaldo voltar a Manchester como foi noticiado em Espanha, na semana passada.

Alexis chega ao clube a custo zero, por troca com Mkhitaryan, que deixa on United para se juntar ao Arsenal. E segundo a imprensa inglesa, o chileno passa a ser o jogador mais bem pago do plantel às ordens de José Mourinho, com um contrato de 16 milhões de euros/ano.

E logo no dia em que pode ser oficializado como red devil, Alexis Sánchez foi envolvido num escândalo sexual. Paulina Sobierajska, uma estudante de 20 anos, disse ao jornal The Sun, que o chileno lhe "pagou mais de mil euros para fazer sexo com ele", isto quando já namorava com a modelo Mayté Rodríguez. "Perguntou-me quanto é que eu queria para fazer amor com ele. Pensei que era uma brincadeira". Certo é que, segundo a própria, o encontro aconteceu e foi-se repetindo.