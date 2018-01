Pub

Ricardinho foi eleito melhor do mundo pela quinta vez. Craque do Inter Movistar tem cláusula de rescisão de 1,5 milhões e aufere cerca de 300 mil euros/ano. Longe da realidade do futebol

Ricardinho foi eleito pela quinta vez (a quarta consecutiva) o melhor jogador de futsal do mundo, na cerimónia anual dos Umbro Futsal Awards, prémios com a chancela da FIFA. Aos 32 anos, o internacional luso tornou-se o recordista da modalidade ao superar o brasileiro Falcao, que conquistou o troféu por quatro vezes, e igualou o número de distinções de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

O feito foi salientado pelo mágico, que na terça-feira jantou com CR7 e fez questão de dizer à rádio Cadena Cope que naquele restaurante estavam dez Bolas de Ouro. Ambos jogam com a bola nos pés em clubes da capital espanhola, são portugueses, foram distinguidos por uma mão-cheia de vezes, mas quando se fala de valores monetários, é mais o que separa do que aquilo que une os craques de Real Madrid e Inter Movistar. E isto porque existe uma diferença abismal entre os valores praticados nas duas modalidades.

Se obrigar o Real Madrid a libertar Cristiano Ronaldo custa mil milhões de euros, valor da cláusula de rescisão, o preço exigido para resgatar o mágico dos pavilhões é de 1,5 milhões de euros, quase 700 vezes menos (667) do que a do compatriota. Em 2008, o Benfica libertou Ricardinho para os japoneses do Nagoya por 250 mil euros. No ano seguinte, o Manchester United aceitou transferir o atacante para os merengues por cerca de 100 M, ou seja, 400 vezes mais.

Se o melhor jogador de futebol do mundo em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017 aufere anualmente em salários no Real Madrid cerca de 24 milhões de euros limpos, o melhor jogador de futsal do planeta em 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017 ronda os 300 mil euros/ano, de acordo com notícias publicadas em 2016 quando recebeu uma proposta do Nacional Zagreb para ir ganhar 500 mil/época.

"Sou fã de Cristiano, é a imagem máxima de Portugal, mas Neymar, Messi e Ronaldinho dar-se-iam melhor no futsal. Cristiano teria mais dificuldades, tem características distintas. Uma coisa é certa, nos penáltis matava os guarda-redes", assumiu em março do ano passado.

Críticas ao salário de Taarabt

Se futebol e futsal são realidades completamente distintas em termos financeiros, Ricardinho considera que, num mesmo clube, deveria ser dado mais valor a alguém que é o melhor do mundo. Em janeiro de 2016, a propósito do valor pago pelo Benfica a Adel Taarabt, que nunca chegou a representar a equipa principal das águias, o ala mostrou-se indignado. "Taarabt ganha dois milhões ao ano. Por isso a minha indignação por ter saído para o Japão. Pagar pelo valor, não pela modalidade. Não digo que o futsal chegue ou deva chegar a estes valores, digo que estes valores devem ser pagos a quem tem valor, seja em que modalidade for", publicou nas redes sociais.

No mês seguinte, chegou a falar--se da possibilidade de vestir a camisola do Sporting, cuja proposta não o seduziu. "Por 10 mil euros? Nem para treinar. Só regresso a Portugal com proposta superior a 50 mil euros por mês. Se no futebol se paga pela qualidade, muitas vezes duvidosa, também têm de valorizar o melhor do mundo", referiu na altura, revelando uma proposta do Dubai acima dos 100 mil euros mensais. Uma verba astronómica para o futsal, cujo jogador mais bem pago é Falcao (50 mil por mês, incluindo patrocínios).