Sueco de 35 anos pode jogar este sábado frente ao Newcastle

O sueco Zlatan Ibrahimovic está de regresso às convocatórias do Manchester United, oito meses após a grave lesão no joelho direito durante o jogo com o Anderlecht para os quartos-de-final da Liga Europa. A informação foi esta sexta-feira revelada por José Mourinho, treinador dos red devils.

"Os jogadores que ficaram connosco a recuperar das lesões, mesmo os que tinham lesões mais graves, estão aptos para jogar. Pogba, Ibrahimovic e Marcos Rojo", disse o treinador no lançamento do jogo deste sábado com o Newcastle, revelando também que o jogador de 35 anos ainda não estará apto para 90 minutos de jogo.

"Agora não se pode esperar que esteja pronto a jogar 90 minutos ou a fazer jogos seguidos, como sucedeu em toda a sua carreira. Precisa de tempo para recuperar até voltar a estar ao seu melhor nível. Mas, do ponto de vista médico, estar bem e apto é fantástico", disse Mourinho.