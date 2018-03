Pub

Clube anunciou esta quinta-feira a rescisão de contrato com efeitos imediatos com o avançado sueco, que representou os red devils em 53 encontros e marcou 29 golos

O Manchester United emitiu esta quinta-feira um comunicado a anunciar que chegou a acordo com Zlatan Ibrahimovic para a rescisão de contrato com "efeitos imediatos".

"Todos no clube gostariam de agradecer a Zlatan pelo seu contributo desde a sua chegada à equipa e desejar-lhe tudo de bom para o futuro", pode ler-se no site dos red devils, pelos quais o avançado sueco de 36 anos apontou 29 golos em 53 jogos oficiais, entre agosto de 2016 e dezembro de 2017.

Por sua vez, o nórdico reagiu através do Instagram. "As grandes coisas também chegam a um final e chegou a vez de ir embora depois de duas temporadas fantásticas no Manchester United. Obrigado ao clube, adeptos, equipa, treinador, staff e a todos que partilharam comigo esta parte da minha história", escreveu.