Benfica foi o mais disciplinado, Babanco e Feirense os mais amarelados

O conjunto encarnado somou 58 amarelos e apenas um vermelho, por acumulação, visto pelo sérvio Zivkovic no jogo com o FC Porto, no Dragão, onde entrou aos 76 minutos, foi admoestado pela primeira vez aos 80 e pela segunda aos 82.

O médio sérvio Fejsa, com oito amarelos, e o lateral direito André Almeida, com sete, foram os jogadores do Benfica mais vezes castigados pelos árbitros.

O Desportivo de Chaves, com 60 cartões (57 amarelos, um vermelho por acumulação e dois diretos), acabou no segundo lugar, seguido pelos outros dois grandes, o FC Porto, com 65 admoestações, e o Sporting, com 67.

O mexicano Herrera, no FC Porto, e o argentino Acuña e Fábio Coentrão, no Sporting, viram, cada qual, sete cartões amarelos.

No que respeita aos mais indisciplinados, o Feirense foi o único que fechou a prova com mais de 100 cartões, ao totalizar 105, incluindo uma centena de amarelos, mas o Paços de Ferreira, com 99, e o Boavista, com 93, ficaram por perto.

A formação de Santa Maria da Feira foi liderada pelo cabo-verdiano Babanco, que encabeçou a tabela do total de cartões e dos amarelos, com 14, e Tiago Silva, com um total de 12 amarelos e um vermelho por acumulação.

No total de cartões, os dois jogadores do Feirense preencheram os dois primeiros lugares, à frente de Neto (Moreirense) e Pedro Sá (Portimonense), ambos com 12, e de Raphael Rossi (Boavista) e Marcelo e Tarantino (ambos do Rio Ave), todos com 11.

Nos amarelos, Babanco soma mais dois do que Tiago Silva, Neto e Pedro Sá.

Por seu lado, o argelino Yebda (Belenenses) e o brasileiro Marcão (Rio Ave) foram os jogadores mais vezes expulsos, em três ocasiões.

O jogador do conjunto do Restelo lidera a solo a tabela dos vermelhos por acumulação, com três, enquanto o futebolista do Rio Ave soma os mesmos dois vermelhos direto de Vasco Fernandes, do Vitória de Setúbal.

Em termos coletivos, o Benfica e o Sporting de Braga só tiveram uma expulsão e o Boavista duas, enquanto o Belenenses somou nove, o Paços de Ferreira oito e o Estoril Praia, o Marítimo, o Moreirense e o Rio Ave acumularam sete.

No total, a edição 2017/18 da I Liga registou 1.417 cartões, dos quais 1.329 amarelos e 88 vermelhos, 48 diretos e 40 por acumulação.