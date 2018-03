Pub

Hugo Pinheiro vence primeira etapa do Nacional de Bodyboard após ano e meio de afastamento por lesão.

Hugo Pinheiro levou a Caparica ao rubro ao vencer a primeira etapa do Circuito Nacional de Bodyboard. A surfar em casa, o antigo campeão nacional levou de vencida o atual campeão, Daniel Fonseca, Manuel Centeno e a jovem revelação Miguel Ferreira.



"Parecia uma missão impossível, mas foi missão cumprida", desabafou Hugo Pinheiro já a caminho do pódio, acrescentando: "Não foi fácil, depois de ano e meio sem competir, vencer um dos campeonatos mais importantes para mim, não só pelo seu valor mas por ser na minha terra e estar aqui a minha filha, a minha mulher, toda a minha família e amigos. Foi muito duro mas fui buscar forças a esse apoio."



Na competição feminina, a tetracampeã nacional Joana Schenker mostrou que não sabe perder na Caparica, ganhando a etapa do Nacional pela quarta vez consecutiva.



"Estou contente com a minha prestação, pois o Nacional é um objectivo importante da época e um bom prenúncio para o resto da temporada", disse Joana Schenker que, o ano passado, também arrancou com uma vitória no Nacional da Caparica para se sagrar campeã nacional, europeia e mundial numa época absolutamente perfeita.



Na divisão de Dropknee, o veterano Nuno Neto, de 43 anos assinou uma vitória surpreendente, selada na última onda da bateria, batendo Luís Pereira, Miguel Adão e Tiago Pimentão.



"Foi uma vitória algo surpreendente, mas quando estamos a surfar muito, com um Inverno soberbo na minha praia local, Carcavelos, estas coisas acabam por acontecer naturalmente. Para ser sincero, não estava a contar fazer o Nacional, mas parece que agora me vão obrigar... (risos).



Diogo Gonçalves repete vitória



Quem também se dá bem na Caparica é o campeão nacional de Longboard Diogo Gonçalves. Depois de ter vencido a edição do ano passado, o longboarder do Surfing Clube de Portugal repetiu a proeza, batendo Enrique Lenzano, António Dantas e João Gama.



Frederico Mittermeyer venceu em sub-18 e Kathleen Barrigão foi a melhor longboarder feminina.