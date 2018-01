Pub

Lisboeta escolhido para dirigir encontro desta quarta-feira no estádio da Luz

O árbitro Hugo Miguel foi o escolhido para dirigir o encontro desta quarta-feira, 21.30, entre Benfica e Sporting, que se disputa no estádio da Luz, em partida relativa à 16.ª jornada do campeonato. Estará acompanhado pelos árbitros assistentes Ricardo Santos e Nuno Roque, António Nobre como quarto árbitro, e Tiago Martins no VAR (vídeoárbitro).

Este não será o primeiro dérbi lisboeta que o juiz de 40 anos vai dirigir, tendo arbitrado um outro na temporada 2013/2014, então no estádio de Alvalade, com o resultado a registar um empate final a um golo.

No que à presente temporada diz respeito, este será também o segundo embate que Hugo Miguel irá dirigir tanto de Benfica como de Sporting. O árbitro de Lisboa foi o escolhido para o jogo entre Rio Ave e Benfica, da quarta jornada, que terminou com um empate (1-1), e na ronda anterior esteve também no triunfo do Sporting em Guimarães, por 5-0.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Refira-se também que Hugo Miguel tinha sido também escolhido para VAR nos dois primeiros clássicos da época.

[em atualização]