Vitória sobre os Grizzlies por esclarecedores 140-79

Os Charlotte Hornets conseguiram na quinta-feira a vitória mais expressiva da sua história, num dia em que os Cleveland Cavaliers, sem jogar, se apuraram para os 'play-offs' da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

A jogar em casa, os Hornets, mesmo sem o poste Dwight Howard, fizeram história, ao derrotarem os Memphis Grizzlies, por 140-79, naquela que foi a maior diferença num triunfo na história da franquia.

A grande figura do encontro foi Kemba Walker, que, em apenas 28 minutos, marcou 46 pontos, conseguindo 10 triplos, uma marca que também é recorde da equipa, que ocupa o 10.º lugar da Conferência Este e dificilmente chegará aos 'play-offs'.

Na segunda fase estão já os Cleveland Cavaliers, terceiros do Este, finalistas em 2017, ao beneficiarem da derrota dos Detroit Pistons, nonos, frente aos Houston Rockets, por 100-96, após prolongamento.

Os texanos, líderes do Oeste e equipa com melhor registo da NBA, tiveram em James Harden a sua grande figura, com o base a marcar 10 dos 12 pontos dos Rockets no prolongamento.