Depois da estreia vitoriosa diante da República Checa, os Lobos realizam este sábado, no campo de honra do Estádio Nacional (15.00), o segundo jogo no European Trophy diante da Holanda, a atual líder da prova

Para o difícil duelo diante dos holandeses o selecionador nacional Martim Aguiar vai promover quatro novidades relativamente a quinze titular que, em novembro, cilindrou a República Checa por 45-12 (com bónus ofensivo pela meia dúzia de ensaios obtidos) num encontro que garantiu ainda a Portugal o apuramento para o "play-off" europeu de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2019, no Japão.

Para o "pack" avançado entram o pilar do Belenenses, Hugo Valente, e o 3.ª linha do Dramático de Cascais, Salvador Vassalo, enquanto nas linhas atrasadas regressam o centro António Vidinha (Cascais) e o defesa Nuno Sousa Guedes (Direito) numa equipa muito jovem, com 10 dos 15 titulares a terem menos de 26 anos. E que, como maior surpresa, vai ter como capitão o pilar do CDUL, Bruno Medeiros, face às lesões dos habituais lideres Francisco Pinto de Magalhães ou João Lino.

Este será o segundo jogo no Rugby European Trophy 2017/18 liderado pela Holanda, que venceu os dois jogos disputados (frente a Moldávia e Suíça) e que na edição do ano passado apenas foi derrotada por Portugal, em Amesterdão, com uma grande exibição nacional na segunda parte, na qual os Lobos alcançaram três ensaios sem resposta garantindo uma vitória por 26-10, com ensaios de Fernando Almeida, Vasco Ribeiro, Gonçalo Foro e Gonçalo Uva.

Perante uma equipa portuguesa que continua sem utilizar qualquer jogador que alinhe em clubes franceses, o conjunto holandês irá apresentar-se em Lisboa com uma equipa quase idêntica à que defrontou Portugal em março do ano passado - 11 dos 15 jogadores que estiveram na partida frente aos Lobos voltam a estar na lista de convocados do selecionador Gareth Gilbert - e na qual se destacam os neozelandeses Liam McBride (já apontou 42 pontos neste Trophy), Josh Gascoigne (2 ensaios) e Storm Carroll, o australiano Vincent Wright, o sul-africano Chesney Crosby ou os irmãos ingleses Mark e Andy Darlington. Realce ainda para o ponta Sep Visser que, entre 2011 e 2013, representou o Edinburgh Rugby, e marcou três ensaios nos dois jogos realizados pela seleção das túlipas na prova.

Refira-se que no frente a frente entre portugueses e holandeses, há vantagem clara para as cores nacionais - nove vitórias, um empate e três derrotas (todas fora de casa), a última das quais em Amesterdão em 2000 (13-11).

Portugal vai alinhar com: Nuno Sousa Guedes, Manuel Cardoso Pinto, Tomás Appleton, António Vidinha, António Pena Monteiro; José Rodrigues, Manuel Queirós; Vasco Fragoso Mendes, Sebastião Villax, Salvador Vassalo, Gonçalo Uva, Geordie McSullea, Bruno Medeiros (cap.), Nuno Mascarenhas e Hugo Valente.

Suplentes: Gonçalo Domingues, João Vasco Corte-Real, Fernando Almeida, Francisco Sousa, Francisco Vieira, Manuel Vilela, Jorge Abecassis e Francisco Bruno.