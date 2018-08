Herói do último Mundial fora da lista da Alemanha

Mario Gotze, atacante do Borussia Dortmund e autor do golo solitário com que a Alemanha bateu a Argentina na final do último Campeonato do Mundo, em 2014, é a principal ausência da pré-convocatória de Joachim Low para o Mundial da Rússia.

Por outro lado, foi chamado Manuel Neuer, guarda-redes do Bayern Munique que está afastado dos relvados devido a lesão desde setembro. Os bávaros são, de resto, o clube com mais jogadores representados na lista: sete.

Também esta terça-feira, o selecionador principal Joachim Low renovou contrato até 2022.

A Alemanha, recorde-se, está inserida no Grupo F, o mesmo de México, Suécia e Coreia do Sul.

Os 27 pré-convocados

Guarda-redes: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern Munique), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (PSG).

Defesas: Jerome Boateng (Bayern Munique), Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Jonas Hector (Colónia), Mats Hummels (Bayern Munique), Joshua Kimmich (Bayern Munique​​​​​​​), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlim), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Sule (Bayern Munique​​​​​​​) e Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Médios: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (PSG), Leon Goretska (Schalke), Ilkay Gundogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Ozil (Arsenal), Sebastian Rudy (Bayern Munique​​​​​​​) e Leroy Sane (Manchester City).

Avançados: Mario Gomez (Estugarda), Thomas Muller (Bayern Munique​​​​​​​), Nils Petersen (Friburgo), Marco Reus (Borussia Dortmund) e Timo Werner (RB Leipzig).