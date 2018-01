Pub

O brasileiro Helton, antigo guarda-redes do FC Porto, foi nomeado técnico do Freamunde e vai viver a sua primeira experiência como treinador principal, revelou hoje o emblema do Campeonato de Portugal de futebol, do terceiro escalão.

Na sua página oficial da rede social Facebook, o Freamunde anunciou a chegada de Helton, de 39 anos, para substituir Micael Sequeira, que abandonou o comando técnico da equipa em novembro do ano passado.

Helton, que estava a treinar nos escalões de formação do Canidelo, passou 11 temporadas a defender a baliza do FC Porto, até pendurar as luvas no final de 2015/16, tendo também passado pela União de Leiria.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O Freamunde, que está a viver uma temporada problemática devido a salários em atraso, ocupa o 12.º lugar da Série B do Campeonato de Portugal e está em zona de despromoção.

A estreia de Helton será a 21 de janeiro, na receção ao Gondomar, em partida da 17.ª jornada.