Pub

O selecionador português de sub-19 divulgou esta terça-feira a lista de 22 convocados para disputar, de 21 a 27 de março, a Ronda de Elite de acesso ao Europeu da categoria.

Na lista de Hélio Sousa, hoje divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), apenas um dos atletas não fez qualquer jogo pelos sub-19, o guarda-redes Ricardo Silva (FC Porto).

Portugal entra em campo para disputar a qualificação para o Euro 2018, que se vai jogar na Finlândia, com o primeiro jogo, frente ao Kosovo, marcado para o Estádio do Bessa, pelas 17.00 de dia 21 de março.

A equipa das quinas volta a entrar em campo no dia 24, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, para defrontar a Eslováquia (17.00).

A formação lusa encerra a Ronda de Elite frente à Irlanda, pelas 17.00 de 27 de março, no Estádio Cidade de Barcelos.

Em 2017, Portugal, campeão em 1961, 1994 e 1999, foi finalista vencido do Europeu, disputado na Geórgia, perdendo por 2-1 frente à Inglaterra.

Lista de 22 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Dylan Silva (Belenenses), Luís Maximiano (Sporting) e Ricardo Silva (FC Porto).

- Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Porto), Francisco Moura (Sporting de Braga), João Oliveira (Sporting), Romain Correia (Vitória de Guimarães), Rúben Vinagre (Wolverhampton, Ing) e Thierry Correia (Sporting).

- Médios: Afonso Brito (Sporting de Braga), Domingos Quina (West Ham, Ing), Florentino Luís (Benfica), Gedson Fernandes (Benfica), Miguel Luís (Sporting) e Nuno Santos (Benfica).

- Avançados: Francisco Trincão (Sporting de Braga), João Filipe (Benfica), José Gomes (Benfica), Mesaque Dju (Benfica) e Pedro Correia (Deportivo, Esp).