Hazard ou De Gea? A questão que terá levado à saída de Zidane

A saída de Zinedine Zidane do comando técnico do Real Madrid, poucos dias depois da conquista de mais uma Liga dos Campeões, apanhou toda a gente de surpresa.

Mas, segundo notícias veiculadas por media britânicos, na origem da decisão pode ter estado uma discussão com o presidente Florentino Perez acerca das contratações para a próxima temporada.

Enquanto o treinador apontava o nome de Eden Hazard, médio belga do Chelsea, como preferência para o reforço do plantel, Florentino Perez contrapôs com o do guarda-redes espanhol De Gea, do Manchester United, como objetivo principal, segundo o The Sun. O que não agradou a Zidane, que mantinha a confiança no costa-riquenho Keylor Navas para defender a baliza do Real.