Inglês marcou os três golos do triunfo do Tottenham sobre o Burnley e chegou aos 53 remates certeiros no ano civil de 2017. O avançado dos spurs igualou Cristiano Ronaldo e está a apenas um golo de Messi, com a vantagem de ter ainda mais um jogo por realizar

Harry Kane é o homem do momento e está a 90 minutos de ser o maior goleador no ano civil de 2017. O internacional inglês esteve em foco neste sábado ao apontar a totalidade dos golos no encontro que decorreu entre o Burnley e o Tottenham.



Com esse registo fantástico Kane atingiu os 53 golos em 2017, tantos como Cristiano Ronaldo, que ficou em branco diante do Barcelona, Cavani e Lewandowski,



À sua frente apenas Messi que marcou no superclássico deste sábado, contudo, o argentino só volta a entrar em ação em 2018 ao passo que Kane tem ainda mais jogo, em casa, diante do Southampton na próxima terça-feira