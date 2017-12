Pub

Avançado do Tottenham chega aos 56 golos num ano civil e passou os 54 do argentino do Barcelona

Harry Kane, avançado de 24 anos do Tottenham, bateu esta quarta-feira o recorde de golos num ano civil na Premier League. O internacional inglês apontou um hat trick na vitória caseira dos spurs sobre o Southampton (5-2) e chegou aos 39 golos num ano civil, um recorde em Inglaterra.

Mas há mais. Kane ultrapassou ainda Lionel Messi na lista dos melhores marcadores de 2017, com os 56 golos apontados contra os 54 do argentino do Barcelona.

Em 1995, Alan Shearer, melhor marcador da história da Liga inglesa, tinha feito 36 golos na competição ao longo do ano civil, então ao serviço do Blackburn Rovers.