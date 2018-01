Pub

Clube alemão não vence há seis jogos no campeonato

O Hamburgo anunciou hoje a saída do treinador Markus Gisdol, após ter sofrido na receção ao lanterna-vermelha Colónia a quarta derrota consecutiva na Liga alemã de futebol.

"Separarmo-nos prematuramente de um treinador não é algo que queiramos fazer, mas pensamos que é necessário um novo impulso para assegurar a manutenção que ambicionamos", afirmou o presidente do Hamburgo, Heribert Bruchhagen.

Markus Gisdol, de 48 anos, chegou ao Hamburgo em setembro de 2016, tendo levado o clube ao 14.º lugar na época passada.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Em 2017/18, após 19 jornadas, o Hamburgo segue na 17.ª e penúltima posição, com 15 pontos, mais um do que o Colónia e menos um do que o Werder Bremen, que ocupa o lugar que dá acesso ao 'play-off' de manutenção.

No sábado, o Hamburgo, que não vence há seis jogos no campeonato, somou o quarto desaire consecutivo, ao perder em casa frente ao Colónia, por 2-0, com dois golos de Terodde.