O Malines já confirmou a despromoção na Bélgica. Lille, Deportivo Corunha e Colónia também estão na corda bamba

O Hamburgo SV é um dos campeões nacionais que estão em sérios riscos de descer de divisão e o único clube que conquistou a Taça dos Campeões que se encontra nesta situação. Contudo, por essa Europa fora há mais 12 emblemas que já foram coroados reis nos respetivos países e estão em risco de cair no abismo. E há um que já está mesmo condenado: o Malines.

A Alemanha tem também o FC Colónia, três vezes campeão, em situação muito complicada. O clube onde nos anos 80 brilharam estrelas como Harald Schumacher, Pierre Littbarski e Klaus Allofs, está atualmente no penúltimo lugar a cinco pontos dos lugares de manutenção, onde se encontra o Wolfsburgo, que conquistou o seu único título em 2008-09 com o defesa central Ricardo Costa no seu plantel.

Na liga espanhola é o Deportivo da Corunha, do português Luisinho, que está autenticamente com a corda na garganta, pois já se encontra a sete pontos dos lugares da manutenção, tendo apenas conquistado quatro vitórias durante o campeonato. Já está bem distante a glória conquistada em 1999-2000, época em que Pedro Pauleta fazia dupla no ataque com o holandês Roy Makaay, com o português a contabilizar 11 golos. Se o Depor não conseguir o milagre da manutenção, a Liga espanhola fica órfã de um dos seus seus nove campeões.

Mais longínquos são os títulos conquistados por West Bromwich Albion e Huddersfield Town. O WBA festejou em 1919-20 e corre o risco de voltar ao segundo escalão após oito épocas consecutivas na Premier League. O último lugar com dez pontos de atraso em relação aos lugares da manutenção coloca a equipa treinada por Alan Pardew como quase condenada. Melhor está o Huddersfield, tricampeão entre 1923-24 e 1925-16, pois ainda tem três pontos acima da chamada linha de água.

Esperança é algo que ainda não abandonou o Hellas Verona, que venceu o scudetto em 1984-85, numa equipa onde se destacavam o dinamarquês Elkjaer Larsen e o alemão Briguel. É penúltimo classificado com três pontos de atraso em relação à salvação. Em situação semelhante está o Lille, que ocupa o penúltimo lugar na liga francesa, dois pontos abaixo da linha de água. Não foi há muito tempo que a equipa, onde agora joga o português Edgar Ié, conquistou o último dos seus três títulos de campeão. Foi na época 2010-11, quando eram treinados por Rudi Garcia e tinham craques como Cabaye, Gervinho e um tal de Eden Hazard.

Nas restantes ligas europeias, destaque para o Malines, quatro vezes campeão belga, que já está despromovido, após 11 épocas seguidas no escalão principal. O clube onde brilhou Michel Preud"Homme destacou-se na Europa com a conquista da Taça das Taças em 1988.

Em perigo estão outros cinco antigos campeões nos respetivos países: Twente e Sparta Roterdão na Holanda, Sion na Suíça, Vasas Budapeste na Hungria e o Banik Ostrava na República Checa.