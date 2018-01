O jogador do Vitória de Guimarães, João Aurélio (E), disputa a bola com o jogador do Estoril Praia, Andrade, durante o jogo da primeira liga de futebol realizado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, 21 de janeiro de 2018. HUGO DELGADO/LUSA

| HUGO DELGADO/LUSA