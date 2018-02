Pub

O Vitória de Guimarães B, que somou a sexta vitória consecutiva, travou este sábado a Académica, candidata à subida, ao vencer em Coimbra, por 2-1, em jogo da 25.ª jornada da II Liga.

Os vimaranenses, que chegaram a estar em zona de descida, não perdem pontos desde 6 de janeiro e têm uma impressionante série de triunfos seguidos, com Varzim, Oliveirense, Sporting da Covilhã, Real Massamá, Cova da Piedade e Académica.

Em Coimbra, os estudantes eram favoritos, num momento em que se posicionam nos lugares de subida, e estiveram a vencer por 1-0, com golo de Luisinho (11 minutos), mas a equipa B do Guimarães, 10.ª classificada, deu a volta ao marcador, em poucos minutos.

Já na segunda parte, Biro fez o 1-1, aos 47 minutos, e um autogolo de Yuri, aos 50, consumou a reviravolta.

A Académica segue em lugar de subida na II Liga, na segunda posição, atrás do líder FC Porto B -- que não pode subir na condição de equipa secundária -, mas agora com os mesmos 43 pontos do Arouca, que hoje venceu.

O Arouca venceu hoje na visita ao Sporting de Braga B, por 3-1, num jogo que pareceu fácil para os visitantes: Roberto (22 e 61 minutos) e Ohemeng (29) marcaram para os arouquenses, e Singh reduziu para os gilistas (58).

Sporting de Braga B é 19.ª classificado, na zona de descida, na qual se mantém também o Gil Vicente, que hoje empatou em casa sem golos com o Sporting B (14.º).