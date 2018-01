Pub

Treinador espanhol também queria a sua contratação

Alexis Sánchez, avançado do Arsenal, está a ser negociado pelo Manchester United, com quem deverá assinar contrato ainda durante o mês de janeiro. Os red devils ainda não o confirmaram, José Mourinho, o treinador, também fugiu um pouco à questão, mas já esta sexta-feira o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, que também estava interessado, desfez todas as dúvidas.

"Não sou o tipo que tem os números nas mãos. O que sei nesta altura é que o Alexis Sánchez é jogador do Arsenal e penso que está a caminho do United. Por isso, parabéns a todos e boa sorte. Os jogadores e os seus representantes decidem o que é melhor para eles. Nada há mais a acrescentar. A opinião que tenho do Alexis continua a ser a mesma. Foi um prazer trabalhar com ele no Barcelona. Desejo-lhe tudo de bom", disse o treinador espanhol.