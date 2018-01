Pub

Chris Neal recebeu o prémio de um dos patrocinadores do clube por ter mantido a baliza a zero contra o Leicester

Chris Neal, guarda-redes do Fleetwood Town, do terceiro escalão do futebol inglês, teve direito a um prémio especial por ter mantido a baliza inviolada no jogo com o Leicester, referente à Taça de Inglaterra. Nada mais nada menos do que um ano de pizzas grátis, oferta da pizzeria Papa John, patrocinador do clube.

"Não sei se o gerente (da Papa John) vai ficar satisfeito, mas eu estou muito feliz", confessou o guarda-redes ao Twitter oficial do Fleetwood Town.