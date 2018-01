Pub

Heverton Perereca foi preso por não pagar a pensão de alimentos aos filhos.

O guarda-redes Heverton Santos, conhecido como Heverton Perereca, foi preso no intervalo do jogo entre o Operário Várzea-Gradense e o Luverdense, na noite de quinta-feira passada, em Arena Pantanal, em Cuiabá.

No intervalo do jogo para o campeonato Mato-Grossense, um oficial de justiça foi ao balneário do estádio, acompanhado de polícias, com um mandado de prisão contra o guarda-redes por ele não ter pago a pensão de alimentos aos filhos.

Heverton foi transportado sem algemas para o Insituto Médico Legal e depois para o Centro de Custódia de Cuiabá, onde ficou detido.

Heverton Perereca, de 39 anos, tinha estado dois anos afastado do futebol profissional e voltou a jogar em 2017, no Operário Várzea-Grandense.

Após o intervalo, o jogador foi substituído pelo guarda-redes Matheus Vinícius. No fina do jogo, o Várzea-Grandense perdeu 2-1. Os golos foram marcados quando Heverton ainda estava em campo.