Ainda não há muito tempo era raro ver jovens de 20 ou menos anos serem figura de destaque nos plantéis dos três grandes. Essa realidade, no entanto, mudou bastante de há dez anos para cá, com mais de cem jovens lançados por Benfica, FC Porto e Sporting. Não só atletas nacionais como estrangeiros. As melhores condições atuais dos clubes para trabalharem a sua formação e um scouting mais profissional e competente pelo mundo estão entre as justificações avançadas ao DN para esta mudança de paradigma.

O Benfica é quem lidera nestas contas, no que diz respeito aos últimos dez anos em jogadores com 20 ou menos anos a terem-se estreado na equipa principal dos encarnados, seguindo-se depois o FC Porto e finalmente o Sporting.

Na presente temporada, por exemplo, as águias já estrearam nomes como Svilar, Rúben Dias, João Carvalho, Keaton Parks e Diogo Gonçalves; no FC Porto, o treinador Sérgio Conceição deu oportunidades a Dalot, Bruno Costa, Luizão, Jorge Fernandes e Galeno; ao passo que Jorge Jesus apostou em Rafael Leão, Demiral ou Jovane.

De todos estes, Rúben Dias (Benfica), Dalot (FC Porto) e Rafael Leão (Sporting) são os que mais elogios têm recebido nos últimos tempos, apesar da tenra idade. Quem também se estreou muito jovem, com 18 anos, foi o uruguaio Jonathan Urreta, que chegou à luz em 2008. Vinha de um dos emblemas mais importantes da América do Sul, concretamente do River Plate, da Argentina, e em conversa com o DN justificou porque fez, na altura, a sua aposta no Benfica.

"Na altura tive algumas propostas da Europa, onde sempre quis jogar, mas além do projeto que todos apresentaram quis perceber se eram clubes onde os jovens tinham oportunidades e vi que no Benfica isso acontecia. Fui também aconselhado nesse sentido, sobretudo porque a Portugal chegavam muitos jovens da Argentina", começou por dizer o internacional uruguaio, reforçando também essa aposta feita em Portugal.

"Acabei por ter algumas oportunidades, também joguei em Guimarães e em Paços de Ferreira, mas vi que na grande maioria dos clubes portugueses havia essa aposta", disse o agora jogador do Monterrey, do México, justificando a sua opinião.

"Vi uma realidade completamente diferente no Benfica daquela a que estava habituado na América do Sul, tanto no Uruguai como na Argentina. Tudo muito profissional, as estruturas de alto nível e notava-se a aposta nos jovens", afirmou o sul-americano, salientando, contudo, que não basta apenas contratar os jovens jogadores e esperar que eles vinguem por si.

"É preciso um acompanhamento ao jogador. Não posso dizer que não o tive, mas certamente alguns poderão não ter. Mais os estrangeiros, que vão para um país novo muito jovens", concluiu o futebolista, agora com 27 anos.

Satisfeito também por ver esta aposta nos jovens jogadores está Domingos Paciência. O treinador português, por exemplo, lançou quatro jovens no Sporting, na temporada 2011-2012, concretamente nomes como Ilori, Arias, João Mário e Diego Rubio . Antes tinha feito o mesmo no seu percurso em Braga, em 2010, quando lutou até ao fim pela conquista do campeonato nacional. E hoje não tem dúvidas de que este será o caminho mais adequado.

"Finalmente os clubes portugueses começaram a perceber que a aposta tem de ser na formação, até porque do ponto de vista financeiro está cada vez mais complicado contratar jogadores de grande nível. Começou-se a olhar para dentro, tanto a estrutura como os treinadores, e sem dúvida que isso tem ajudado os jovens portugueses", disse, apontando esta como uma fórmula de futuro.

"Têm sido muitos os jovens que se têm destacado nos últimos anos e é óbvio que ninguém fecha os olhos a isso, nomeadamente os clubes. A aposta é grande, têm sido vários que são chamados às equipas principais, pelos mais variados motivos, mas sobretudo porque o trabalho que tem sido feito na formação leva a que cheguem mais bem preparados à equipa principal. Acho que ninguém duvida mesmo que este será o caminho", salientou Paciência, que também dá uma palavra de apreço à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Este campeonato que se está a pensar agora, o de sub-23, é também uma ajuda preciosa à aposta nos jovens. Penso que há um estudo de há alguns anos que dizia que havia cerca de oito mil jovens a abandonar o futebol após o último ano de júnior, por falta de oportunidades nos seniores. A FPF está atenta a isso e tem feito várias propostas no sentido de ajudar a travar esse acontecimento, um deles passa por este campeonato, onde os jovens terão mais oportunidades de se mostrar e depois jogar nos seus clubes na I Liga ou noutros", disse o técnico.