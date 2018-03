Pub

Decisão foi tomada esta segunda-feira, tal como a ordem da polícia para prender o presidente do PAOK, Ivan Savvidis, que na véspera tinha entrado armado em campo nos últimos minutos da partida frente ao AEK

O governo grego tomou esta segunda-feira a decisão de suspender o principal campeonato daquele país na sequência dos último episódios de violência. A gota de água ocorreu este domingo, quando o presidente do PAOK, Ivan Savvidis, entrou armado em campo com uma pistola à cintura e terá ameaçado de morte o árbitro da partida diante do AEK, depois de o juiz ter anulado um golo à formação de Salónica por fora de jogo, minutos depois de o ter validado.

Também esta segunda-feira, a polícia grega emitiu um mandato de detenção a Savvidis e a quatro outras pessoas, provavelmente os seus seguranças privados, que também invadiram o terreno de jogo.

O ministro-adjunto de Cultura e Desporto, Yorgos Vassiliadis, já veio a público declarar que o governo não vai permitir que se desprestigie o futebol grego. "O que vimos é um ataque à honra do futebol grego, com danos para um clube e para os seus adeptos. Alguém entrar em campo com uma pistola na mão é uma provocação inadmissível, independentemente do que aconteceu", afirmou o ministro do Interior daquele país, Panos Skurletis, em declarações à agência de notícias grega AMNA.

Recorde-se que, duas horas depois de o jogo ter sido interrompido, o árbitro alterou a sua decisão e atribuiu ao PAOK uma vitória por 1-0.