Porto, 07/02/2018 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta noite o Sporting Clube de Portugal, no Estádio do Dragão, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal 2017/2018. Gonçalo Paciência (Fábio Poço/Global Imagens)

