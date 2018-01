Pub

O avançado emprestado pelo FC Porto aos vitorianos disse esta quarta-feira que a receção aos leões, da 19.ª jornada da I Liga, chega na melhor altura para a sua equipa.

Apesar de os sadinos estarem nos lugares de descida no campeonato, o jogador fez alusão às cinco partidas que levam sem sofrer derrotas [duas na Taça CTT e três na I Liga].

"Os jogos com os clubes grandes vêm sempre em boa altura. São jogos em que a motivação é a triplicar. São diferentes porque têm mais impacto e esse aspeto não é indiferente para nós. Estamos bem na fase atual e a crescer. Queremos continuar este ciclo, mas com vitórias", disse Gonçalo Paciência, em conferência de imprensa.

Sobre os argumentos que o Vitória de Setúbal pode apresentar no Estádio do Bonfim para travar o líder Sporting, Gonçalo Paciência lembrou o encontro da segunda jornada em Alvalade [derrota por 1-0 num jogo em os sadinos contestaram lance que deu origem à grande penalidade que deu o triunfo aos leões aos 86 minutos].

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"As nossas armas são as mesmas que já demonstrámos na primeira volta e em que discutimos o jogo até aos últimos minutos. Acabámos por perder num lance em que todos sabem o que aconteceu. As pessoas respeitam o Vitória não só pelo grande clube que é mas também pelos jogadores que tem e pelo que conseguimos fazer", sublinhou.

O atacante, melhor marcador da equipa em 2017/18 com nove golos, admitiu que evitar que o Sporting consiga marcar no início do jogo vai permitir que o Vitória tire partido da pressão que os leões poderão acusar por estar em primeiro.

"Sim, quando não se marca os níveis de ansiedade e nervosismo podem entrar na cabeça dos jogadores do Sporting e pode ajudar-nos. Vamos tentar ao máximo evitar o golo do Sporting e tentar fazer o nosso", referiu.

Apesar de Bas Dost estar em grande forma nos leões - o avançado soma 24 golos esta época, 19 dos quais na I Liga -, Gonçalo Paciência, atleta cedido pelo FC Porto aos vitorianos, diz que há outros perigos além do holandês.

"O Sporting vale pelo todo. Bas Dost é quem faz os golos, mas têm um conjunto de jogadores, não são só os onze que entram, que podem dificultar a nossa vida. Nós também temos jogadores que podem fazer o mesmo", avisou.

Gonçalo Paciência não escondeu que o empate consentido pela sua equipa na jornada anterior frente ao Moreirense - permitiu que o oponente chegasse ao 2-2 aos 89 minutos depois de estar a perder por 2-0 - não deixou os jogadores indiferentes.

"A equipa fica um bocado triste, mas há que frisar que não é fácil estar em vantagem como nós conseguimos. Agora falta-nos corrigir alguns erros que temos cometido. Temos de estar tranquilos e continuar o nosso percurso que vai ser longo", admitiu.

Na sexta-feira, o Vitória de Setúbal, 17.º classificado da I Liga, com 13 pontos, recebe o Sporting, que lidera com 46 pontos, mais um do que o FC Porto, que tem menos um jogo, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, pelas 19.00 horas, em jogo da 19.ª jornada da I Liga.