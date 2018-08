Gonçalo Guedes marca no triunfo do Valência sobre o Deportivo

O ex-jogador do Benfica, que não marcava desde 13 de janeiro, precisamente desde o encontro da primeira volta na Corunha, faturou aos 77 minutos, com um forte remate de pé direito, depois de um toque de calcanhar do argentino Luciano Vietto.

Gonçalo Guedes, um dos 23 eleitos de Fernando Santos para a fase final do Mundial de 2018, fechou o campeonato espanhol com cinco golos, em 33 jogos, 27 dos quais como titular.

O futebolista português jogou no conjunto 'che' por empréstimo dos franceses do Paris Saint-Germain e os adeptos do Valência, na despedida, pediram ao português para ficar.

O italiano Simone Zaza apontou, aos 28 minutos, o outro tento do Valência, que fechou o campeonato no quarto lugar, com 73 pontos, a três do Real Madrid, terceiro, enquanto Lucas Perez marcou, aos 80, para o 'Depor', 18.º colocado.