Gonçalo Guedes, jogador português do Valência, lesionou-se no dedo do pé e vai ser operado já na segunda-feira, anunciou o clube da liga espanhola de futebol, após o empate de hoje com o FC Barcelona.

Mateus Alemany, diretor-geral do Valência, esclareceu que a lesão, uma fissura, não aconteceu hoje, mas que se esperou pelo jogo contra o líder, para só então se avançar para a cirurgia, que deve deixar o jogador português de 'baixa' durante quatro semanas.

"O objetivo é que a lesão não se agrave. Por isso se vai operar, para que a recuperação seja de quatro semanas e não de dois meses", disse ainda.