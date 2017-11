Pub

O internacional português saiu este domingo do banco de suplentes para ajudar o Valência a vencer por 2-0 na Catalunha, restabelecendo em quatro pontos o atraso para o FC Barcelona, líder do campeonato

O avançado substituiu Antonio Latorre aos 60 minutos, numa altura em que as duas equipas estavam empatadas, e contribuiu para a melhor fase do Valência, premiada com os golos do médio francês Geoffrey Kondogbia, aos 67, e do avançado Santi Mina, aos 83.

Após os jogos da 12.ª jornada da prova, o Valência repôs em quatro pontos o atraso para o FC Barcelona, a uma semana do confronto entre as duas equipas, e distanciou-se dos perseguidores Real Madrid, campeão em exercício, e Atlético de Madrid, que empataram 0-0 no sábado.

O FC Barcelona é que não facilitou na visita ao Leganes, conquistando a 11.ª vitória no campeonato, em 12 partidas, por categórico 3-0, com um 'bis' do avançado uruguaio Luis Suarez, deixando os rivais da capital à distância de 10 pontos.

No outro jogo realizado este domingo, o português Luisinho foi titular no Deportivo, mas não conseguiu incapaz de evitar a derrota por 3-2 no recinto do Málaga, antepenúltimo classificado, num encontro em que a equipa visitante chegou a estar em vantagem, por 2-1.