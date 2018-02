Pub

O emblema che, com a preciosa ajuda do internacional português, conseguiu este sábado dar a cambalhota ao marcador na visita aos andaluzes (2-1), com o extremo a servir no lance que viria a dar o segundo golo.

A perder desde os 27 minutos, momento em que Ideye marcou para o Málaga, o Valência parecia incapaz de assumir o estatuto de equipa de topo de tabela (3.º) e Marcelino Toral teve que recorrer a Zaza e Rodrigo, no banco, para mexer com o jogo.

Aos 80 minutos, Coquelin surgiu ao primeiro poste, na sequência de um pontapé de canto marcado da esquerda, para fazer o 1-1, e, aos 85, o capitão Parejo converteu uma grande penalidade a castigar falta sobre Rodrigo, isolado por Gonçalo Guedes.

O Valência, que hoje também teve o português Ruben Vezo a titular, ocupa o terceiro lugar em La Liga, com 46 pontos, mais quatro do que o Real Madrid, que tem dois jogos em atraso.

Mais cedo, o Alavés (14.º) ganhou algum conforto e distância em relação aos lugares de despromoção, ao vencer em casa o Deportivo da Corunha (19.º), por 1-0, com um golo de El Haddadi, aos 61.

Os jogos de hoje da 24.ª ronda, contaram ainda com o líder FC Barcelona em passeio, ao vencer na visita ao Eibar (2-0), com golos de Luis Suárez (16 minutos) e Jordi Alba (88), a três dias de visitar o Chelsea na Liga dos Campeões.

Dos portugueses, Nelson Semedo acabou por entrar muito perto do final, aos 90, para o lugar de Sergi Roberto, e André Gomes está lesionado, bem como o central Paulo Oliveira, na equipa do Eibar.

O Sevilha, que recebe na quarta-feira o Manchester United, na Champions, venceu em casa do aflito Las Palmas, com a equipa, que teve Daniel Carriço no banco, a ter um jogo tranquilo.

Ben Yedder (35 minutos) e Sarabia (50) deram vantagem ao Sevilha, enquanto Calleri fez o 2-1 já aos 82 minutos, de grande penalidade.