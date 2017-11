Pub

Um golo de Sterling, ao minuto 90+6', deu ao Manchester City o triunfo sobre o Southampton, por 2-1, e manteve os 'citizens' com oito pontos de vantagem na liderança da liga inglesa de futebol.

Na 14.ª jornada, a formação de Pep Guardiola esteve a segundos de somar apenas o segundo empate na competição, mas acabou por registar a 12.ª vitória consecutiva, graças a um remate certeiro do internacional inglês, aos 90+6 minutos.

Antes, no Estádio Cidade de Manchester, o belga De Bruyne, com um centro remate, abriu a contagem, aos 47 minutos, mas o Southampton, com Cedric Soares a titular, respondeu pelo espanhol Oriel Romeu, aos 75.

Destaque ainda para Bernardo Silva, que foi lançado por Pep Guardiola nos 'citizens', aos 80 minutos.

Este triunfo mantém o Manchester City com oito pontos de vantagem sobre o Manchester United, de José Mourinho, que na terça-feira foi vencer ao campo do Watford, de Marco Silva, por 4-2.

Na terceira posição, já a 13 pontos de liderança, segue o campeão Chelsea, que recebeu e bateu por 1-0 o Swansea City, que passou a partilhar o estatuto de lanterna-vermelha com o Crystal Palace.

Em Stamford Bridge, o defesa alemão Rudiger, aos 55 minutos, fez o golo da vitória dos londrinos, num jogo em que Renato Sanches foi titular nos galeses, tendo sido substituído ao intervalo.

No quarto posto, com menos um ponto que o Chelsea, está o vizinho Arsenal, que goleou em casa o Huddersfield, por 5-0, com um 'bis' do francês Giroud. O também gaulês Lacazette, o chileno Alexis Sanchez e o alemão Ozil fizeram os restantes golos dos 'gunners'.

No quinto lugar aparece agora o Liverpool, que foi vencer ao terreno do Stoke City, por 3-0, com dois golos do egípcio Salah, que reforçou o estatuto de melhor marcador desta edição da Premier League, com 12.

O Burnley reforçou o estatuto de equipa surpresa da prova, ao subir ao sexto posto, à frente do Tottenham, depois de ter vencido fora o Bournemouth, por 2-1.

Destaque ainda para o Everton, que deu um 'pontapé na crise', ao golear em casa o West Ham, por 4-0, com um 'hat trick' do veterano Wayne Rooney, que fez o seu terceiro tento com um remate ainda do seu meio campo.

O West Ham, que terminou a ronda no antepenúltimo lugar, voltou a não contar com o internacional português José Fonte, lesionado.