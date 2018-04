Pub

Sueco desafia português a marcar de bicicleta mas... a 40 metros como o próprio fez à seleção inglesa, em 2012, e que valeu o Prémio Puskas

Já se sabe que para Ibrahimovic é Deus no céu e Zlatan na terra. Por isso não causou propriamente estranheza a reação do agora futebolista dos LA Galaxy quando viu o golo de Ronaldo à Juventus.



"Foi um bom golo, mas ele devia tentar a 40 metros de distância", referiu o nórdico ao programa Sportscenter da ESPN numa alusão ao golo que marcou pela sua seleção num particular diante da Inglaterra em 2012 e que valeu o Prémio Puskas (ver em baixo).