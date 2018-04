Pub

Igualdade a uma bola entre Real e Atlético no Estádio Santiago Bernabéu

O Real Madrid e o Atlético de Madrid empataram este domingo 1-1, no Estádio Santiago Bernabéu, em jogo da 31ª jornada da Liga espanhola.

Um golo fantástico de Cristiano Ronaldo aos 53 minutos deu vantagem aos merengues, mas praticamente na resposta Antoine Griezmann marcou e garantiu um ponto para o adversário do Sporting na Liga Europa.

Com este resultado, o Atlético mantém-se no segundo lugar com quatro pontos de avanço sobre o Real Madrid, que é terceiro. Este resultado permitiu entretanto ao Barcelona aumentar a vantagem na liderança, sendo já de onze pontos, quando faltam sete jornadas para o final do campeonato

