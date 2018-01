Pub

Manchester United venceu o Burnley (1-0) na 24.ª jornada da liga inglesa. Leicester bateu o Watford de Marco Silva (2-0).

Um golo de Martial valeu ontem três pontos ao Manchester United no campo do Burnley (1-0), na jornada 24 da Premier League. Um jogo em que Mourinho teve um adepto especial na bancada. Michael Carrick ainda faz parte do plantel, mas não tem sido chamado e até deve abandonar a carreira no final da época, por isso decidiu ir ver o jogo, com o filho, no meio dos adeptos red devils e foi ele a liderar os cânticos de apoio ao United.

O apoio da bancada ajudou o Manchester a entrar forte no jogo e a criar boas oportunidades de golo logo nos primeiros 15 minutos, mas Pogba e Lukaku não conseguiram aproveitar e o ataque do United foi perdendo fulgor com o passar dos minutos. O domínio do Manchester United era por demais evidente, mas as oportunidades de golos foram cada vez menos, com exceção do golo que iria acabar por dar a vitória à equipa de Mourinho.

Foi já no segundo tempo que Lukaku serviu Martial, que fuzilou Nick Pope. O resultado iria manter-se até ao fim, mas nem por isso Mourinho se livrou de alguns sustos nas bolas paradas.

No final do jogo, o assunto Alexis Sánchez dominou as perguntas a José Mourinho, que admitiu que o chileno está perto de assinar pelos red devils: "Se me perguntarem se acho que vai acontecer [transferência de Alexis Sánchez], digo que sim, mas não tenho confirmação."

Segundo a imprensa inglesa, o chileno do Arsenal irá para Manchester num negócio que irá envolver o arménio Mkhitaryan, ausente dos eleitos de Mourinho frente ao Burnley.

Com este triunfo, o United manteve a distância de 12 pontos para o City, que regressou aos triunfos, após sofrer a primeira derrota na liga inglesa na jornada passada, frente ao Liverpool (4-3). Sábado, os citizens venceram o Newcastle com três golos de Kun Aguero (3-0).

Mau momento de Marco Silva

O Watford de Marco Silva perdeu com o Leicester, por 2-0, e prolongou assim o mau momento. Nas últimas 11 jornadas a equipa treinada pelo português amealhou apenas cinco pontos dos 33 possíveis.

O Watford até entrou bem no jogo, mas não aproveitou as oportunidades criadas e viu o Leicester adiantar-se no marcador, numa grande penalidade de Vardy. Adrien entrou aos 89 minutos, ainda a tempo de fazer a assistência para o golo de Mahrez aos 90".

Valência derrotado acaba com 9

O Valência foi a Las Palmas e saiu derrotado, por 2-1, num jogo intenso, em que a equipa ché acabou reduzida a nove jogadores (Vezo e Paulista foram expulsos). Gonçalo Guedes entrou aos 58 minutos mas não evitou a derrota do Valência na 20.ª ronda. Já o Atlético de Madrid empatou, em casa, com o Girona (1-1), e afastou-se mais do líder Barcelona, que joga este domingo com o Bétis.