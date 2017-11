Pub

Um golo de Carraça, aos 29 minutos, permitiu hoje ao Boavista vencer por 1-0 na receção ao Moreirense, em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

Com esta vitória, a formação orientada por Jorge Simão subiu ao sétimo posto, agora com 16 pontos, enquanto a equipa comandada por Sérgio Vieira mantém-se abaixo da linha de despromoção, sendo 17.ª com sete.