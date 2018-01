Doucoure desviou com a mão, para fazer o 2-2 do Watford

Doucouré marcou com a mão o 2-2 do Watford, de Marco Silva, diante do Southampton. Swansea, de Carlos Carvalhal, empatou 1-1 em Newcastle. Chelsea não foi além do 0-0, em casa, diante do Leicester.

O Chelsea voltou a deslizar: este sábado, no arranque da 23.ª jornada da liga inglesa, o clube londrino empatou em casa, 0-0, com o Leicester. Watford e Swansea, equipas treinadas pelos portugueses Marco Silva e Carlos Carvalhal (respetivamente) também terminaram sob o signo dos empates.

Em Stamford Bridge, o Chelsea voltou a marcar (segundo empate consecutivo, terceiro nas últimas cinco jornadas): não foi além do nulo diante do Swansea e pode ser igualado pelo Liverpool no terceiro lugar da Premier League (leva 44 pontos), deixando escapar ainda mais o líder Manchester City e o více-líder Manchester United, que jogam domingo e segunda-feira, respetivamente.

De resto, numa jornada marcada pela goleada do West Ham no terreno do Huddersfield (1-4), os dois técnicos portugueses não foram além de igualdades agridoces. O Watford, de Marco Silva, ficou-se pelo 2-2 em casa com o Southampton, recuperando de 0-2 de desvantagem: em cima do minuto 90, Doucouré fixou o resultado final, com um golo polémico, desviando a bola com a mão o fundo da baliza dos saints.

Antes, James Ward-Prowse (20' e 44') tinha adiantado o Southampton e Gray (58') reduzira a desvantagem do Watford. A equipa de Marco Silva, 10.ª da tabela (26 pontos, seis acima da linha de água), só somou cinco pontos nas últimas dez partidas para o campeonato.

Quanto ao Swansea, de Carlos Carvalhal, não conseguiu segurar a vantagem em Newcastle (1-1): depois de Jordan Ayew adiantar os galeses (60'), Josulu repôs a igualdade (68'). Assim, apesar do ponto conquistado no terreno de um adversário direto, o Swansea continua em última lugar da Premier League, com 17 pontos (quatro abaixo da linha de água).

No Championship (II Liga inglesa), o Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, também empatou (0-0 no terreno do Barsnley). Os Wolves continuam destacados no 1.º lugar do campeonato, com 62 pontos (dez de avanço sobre o 2.º, o Derby County).