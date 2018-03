Pub

Os campeões qualificaram-se na madrugada desta terça-feira para os play-offs da liga norte-americana de basquetebol (NBA), mesmo sem terem jogado, ao beneficiarem da derrota dos San Antonio Spurs frente aos Houston Rockets.

O conjunto californiano, com 51 vitórias e 14 derrotas, ocupam o segundo lugar da Conferência Oeste, atrás dos Rockets, que também já têm um lugar assegurado na segunda fase da prova.

Os Warriors chegam pela sexta temporada consecutiva aos play-offs, tentando atingir a quarta final desde 2015.

Os Rockets mantiveram-se no topo do Oeste com um triunfo num duelo texano frente aos Spurs, por 109-93, com James Harden, melhor marcador da NBA, em destaque, com 28 pontos, 16 dos quais no terceiro período.

Os Spurs, que não falham a presença nos play-offs desde 1997, caíram para a 10.ª posição do Oeste, mas em igualdade (37 vitórias e 30 derrotas) com os Utah Jazz (oitavos) e os Denver Nuggets (nonos).

Na terceira posição da mesma conferência, com 41 vitórias e 26 derrotas, os Portland Trail Blazers somaram a 10.ª vitória consecutiva, ao triunfarem em casa sobre os Miami Heat, por 115-99, com Damian Lillard a marcar 32 pontos e a fazer 10 assistências.

Logo atrás da equipa de Portland surgem os Oklahoma City Thunder (40 vitórias e 29 derrotas), que bateram os Sacramento Kings, por 106-101.

Russel Westbrook fez o 20.º triplo-duplo da temporada e o 99.º da carreira, com 17 pontos, 11 assistências e 10 ressaltos.