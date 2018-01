Pub

Os Golden State Warriors, campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), e os Cleveland Cavaliers, finalistas, foram no sábado derrotados por Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, respetivamente.

Os Rockets venceram em casa os Warriors, por 116-108, e colocaram termo ao ciclo de 14 vitórias dos campeões em título como visitantes, naquele que é o provável duelo da final da conferência Oeste.

Os Warriors, que lideram a conferência, ficaram assim a duas vitórias de igualar o recorde dos Los Angeles Lakers, obtido em 1974-75, ao somarem o segundo desaire em três jogos frente aos Rockets, segundos classificados no Oeste.

Mais pesada foi a derrota caseiras dos Cavaliers, por 148-124, num encontro em que LeBron James ficou a sete dos 30.000 pontos na NBA. Precisava de assinar 25 para se tornar, aos 33 anos, no mais jovem jogador a alcançar esta marca, apenas obtida por seis jogadores.

Paul George, com 36 pontos, Carmelo Anthony, com 29, Steven Adams, com 25, e Russell Westbrook, com 23, foram responsáveis por 113 dos pontos dos Thunder naquela que foi a quinta derrota dos finalistas da época passada nos últimos seis jogos.

Os Cavaliers seguem no terceiro lugar do Este, atrás de Boston Celtics e Toronto Raptors, enquanto os Thunder ocupam o quinto posto no Oeste.