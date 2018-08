GNR descreve a invasão: militares demoraram 14 minutos a chegar

A GNR emitiu esta quarta-feira um comunicado onde estão detalhados os acontecimentos da última terça-feira, quando meia centena de alegados adeptos do Sporting invadiram a Academia do Sporting e agrediram jogadores e equipa técnica. Foram detidos 23 suspeitos, apreendidas 5 viaturas ligeiras e vários artigos relacionados com os crimes.

Segundo a nota da GNR, as autoridades terão sido informadas às 17h06 pela Direção da Academia do Sporting que as instalações da Academia do clube tinham sofrido a invasão de supostos adeptos que "alegavam querer falar com os membros da equipa técnica e jogadores".

Uma vez que a segurança da Academia do Sporting não conseguiu impedir a entrada dos alegados adeptos no recinto, a GNR mobilizou patrulhas para o local.



"Cerca das 17h15, a Direção do Clube voltou a contactar a GNR, a informar que os indivíduos que invadiram as instalações da Academia estavam encapuçados e que já teriam ameaçado, coagido e agredido fisicamente jogadores e elementos da equipa técnica da equipa principal", descreve o comunicado.



As primeiras patrulhas da GNR chegaram às instalações da Academia às 17h20 e montaram barreiras policiais nas estradas de acesso às imediações da Academia, "no sentido de detetar e deter eventuais suspeitos".



"Momentos depois, foram detetadas três viaturas nas imediações, tendo uma delas quase abalroado a barragem montada e invertido a sua marcha, iniciando a fuga". Os militares seguiram as viaturas em fuga e conseguiram intercetar um dos carros, tendo detido cinco suspeitos.

Foram, depois, intercetadas mais quatro viaturas nas imediações, tendo os militares detido mais 18 suspeitos.



"Os suspeitos foram levados para o Posto Territorial de Alcochete e as vítimas e testemunhas encaminhadas para o Destacamento Territorial do Montijo, onde foram identificados e recolhidos os depoimentos", refere ainda o comunicado.



A GNR mobilizou um efetivo de mais de 100 militares, do Comando Territorial de Setúbal, da Unidade de Intervenção e da Direção de Investigação Criminal, tendo ainda sido apoiada pela Polícia Judiciária e Polícia de Segurança Pública.