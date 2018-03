Pub

Só descobriu o desporto depois de se reformar: já centenário, continua a colecionar medalhas em várias especialidades: nos europeus masters de pista coberta foram três

Quando Giuseppe Ottaviani começou a praticar atletismo, os atuais campeões mundiais indoor de salto em comprimento (Juan Miguel Echevarría), lançamento do peso (Tomas Walsh) e triplo salto (Will Claye) ainda não tinham nascido. Mas, na verdade, isso pouco diz da longevidade do atleta italiano. Com 101 anos, Beppe é um campeão - literalmente - sem rivais: acaba de conquistar três medalhas de ouro nos Campeonatos Europeus de Masters (veteranos) em pista coberta, que decorreram até ontem, em Madrid.

Esta é a história de uma paixão tardia: a de um transalpino que só descobriu o atletismo aos 75 anos (1991), depois de se reformar, mas ainda foi a tempo de se tornar uma referência para todos os que com ele se cruzam nas competições de veteranos (maiores de 35 anos). Já centenário, Giuseppe continua a correr, a saltar e a fazer lançamentos, colecionando medalhas em todas as especialidades.

O atleta foi o centro das atenções nos Campeonatos Europeus indoor de Masters, que juntaram mais de 3800 participantes em Madrid - incluindo 93 portugueses (ver texto à direita). Como o mais velho em competição (o único com mais de 100 anos), recebeu constantes abordagens, felicitações e elogios dos outros concorrentes - jovens acima dos 35 anos: que lhe diziam "bravo, Beppe", "parabéns", "tira uma selfie comigo", descreveu o jornal espanhol El País.

A fama é natural: viver para lá dos 100 anos é cada vez mais frequente em países desenvolvidos, ter uma carreira desportiva com essa idade continua a ser algo raríssimo em qualquer parte do mundo. E, embora não seja o velho atleta de sempre (o polaco Stanislaw Kowalski e o japonês Hidekichi Miyazaki já obrigaram, em 2015, à criação de uma classe de maiores de 105 anos nas competições mundiais de veteranos), Giuseppe Ottaviani é um campeão impar.

O atleta transalpino, nascido a 20 de maio de 1916, em Sant"Ippolito (centro de Itália), ganhou os títulos europeus de comprimento (0,85 metros), lançamento do peso (3,31) e triplo salto (2,18 m) sem oposição: naturalmente, não havia mais concorrentes de categoria de M100 (mais de 100 anos). No entanto, apesar da discrição das marcas - bem distantes das que valeram os recentes ouros mundiais de pista coberta a Echevarría (8,46 m), Walsh (22,31 m) e Claye (17,43 m) -, deu uma lição de superação: há um mês tinha-se lesionado nas costelas, devido a uma queda nos treinos, mas isso não o impediu de competir em Madrid. Só com um salto ou lançamento válido poderia sagrar-se campeão europeu.

"Quando me fazem massagens antes das provas dizem-me que tenho a melhor musculatura que alguma vez viram numa pessoa com mais de 70 anos", contou Beppe. Contudo, mais do que para exibir a sua aparente juventude, o italiano corre - e lança, e salta - por prazer. "Pratico atletismo desde que me aposentei: para mim, o desporto é vida, é amizade, é um sorriso... é tudo", sublinhou, em declarações ao jornal El País.

Nascido durante a Primeira Guerra Mundial e piloto de aviação durante a Segunda, Giuseppe Ottaviani só pôde descobrir tardiamente o poder do desporto, mas agora não abdica de partilhá-lo. "Quando dou palestras em escolas e universidades, não explico como se pratica uma determinada modalidade: tento antes passar uma mensagem, a de que, quando nos propomos a algo, podemos alcançá-lo. Para mim, o importante não são as medalhas ou os elogios, mas sim transmitir alegria e a ideia de que o desporto é vida", enfatizou o atleta.

De resto, mesmo que, por vezes, o corpo falhe - já não conseguiu apresentar-se à prova de 60 metros, a quarta em que projetava participar nos europeus (realizava-se poucas horas depois da de triplo salto) -, Beppe promete continuar a competir, tendo sempre o filho Paolo, de 55 anos, como treinador, acompanhante e tradutor, nos eventos internacionais.

Agora, terá o merecido descanso: "Só quero voltar a casa e entreter-me no computador, o meu passatempo preferido quando não estou a praticar desporto", confessou o atleta, também bastante ativo nas redes sociais (com página de Facebook incluída). Mas, depois, será tempo de preparar os campeonatos italianos e mundiais de masters, que acontecem em junho e setembro. Aí, o titulo poderá ser, eventualmente, "Giuseppe Ottaviani, um campeão sem rivais aos 102 anos".