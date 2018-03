Gibraltar vence e faz história ao alcançar primeira vitória na FIFA

Pub

Equipa ganhou à Letónia, por 1-0, com um golo de Liam Walker

A seleção de futebol de Gibraltar fez este domingo história ao vencer por 1-0 a Letónia e alcançar a sua primeira vitória de sempre desde que se filiou na FIFA, em 2016, num jogo realizado no estádio Victoria.

Liam Walker, de 29 anos, jogador do Notts County, da quarta divisão inglesa, foi o marcador do golo que deu a primeira vitória sob a égide da FIFA a Gibraltar, alcançado a dois minutos do fim do encontro e que contou ainda com um ressalto num jogador contrário.

Em toda a sua história, até hoje, a seleção de futebol de Gibraltar tinha apenas uma vitória nos jogos realizados, frente a Malta (1-0), em 2014, mas nessa altura apenas se encontrava filiada na UEFA.

Para a história fica o onze que derrotou a Letónia constituído por Kyle Goldwin, Jake Gosling, Liam Walker, Anthony Bardon, Lee Casciaro, Roy Chipolina, Jayce Olivero, Alain Pons, Jack Sergeant, Joseph Luis Chipolina e Anthony Hernandez.

Em setembro de 2016, após a conquista do Europeu de França, Portugal defrontou a seleção de Gibraltar num jogo de caráter particular disputado no Estádio do Bessa, no Porto, e venceu por 5-0, com golos de Nani, aos 27 e 55 minutos, João Cancelo, aos 73', Bernardo Silva, aos 76', e Pepe, aos 79'.