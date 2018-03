Pub

O veterano australiano começou em criança a praticar, mas a Segunda Guerra Mundial impediu-o de continuar. Voltou aos 80 anos, depois de se reformar, e os resultados estão à vista

"Foi uma grande prova, equilibrada, e ainda cheguei com forças para bater bem forte na parede quando terminei a prova de natação." Palavras de George Corones, um australiano de 99 anos (completa 100 já em abril) que fez história nos últimos dias ao bater um recorde mundial numa prova de 50 metros livres de natação nos Jogos da Commonwealth, que se estão a realizar na Austrália.

George decidiu participar nos nacionais de natação para pessoas dentro do seu escalão etário. Ganhou porque, diga-se, foi o único inscrito nos 50 metros livres. Mas a verdade é que retirou muito tempo ao anterior recordista mundial nesta categoria, que estava na posse de Jaring Timmerman. O canadiano tinha feito a distância em 1.16, 92 minutos, ao passo que o australiano derrubou a marca com uns incríveis 56,12 segundos - o recorde do mundo desta distância em alta competição pertence ao brasileiro César Cielo, 20,91 segundos em 2009.

George Corones não é um novato nestas andanças. Começou a nadar ainda na escola primária, prosseguiu na secundária e as suas marcas faziam antever uma grande carreira na natação. Mas a Segunda Guerra Mundial travou a sua progressão. Depois de chegar decidiu seguir por outro caminho e só aos 80 anos, já depois de se reformar, é que entendeu que era a altura de regressar à natação.

"Comecei com sete ou oito anos. Naquela altura era um desporto de elite e os meus pais colocaram-me num centro de treinos. Inicialmente não gostei, mas com o tempo comecei a reparar que tinha algum jeito. Ainda pratiquei alguns anos, fiz bastantes provas, ganhei muitas, mas depois a guerra parou tudo. Desde essa altura, até aos meus 80 anos, não fiz mais natação de competição", salientou o agora veterano nadador, que completa 100 anos em abril. Diz quem o acompanha que o anterior recorde mundial do canadiano Timmerman há muito já tinha sido batido por George Corones, mas a federação internacional de natação só aceita marcas feitas em piscinas com marcadores eletrónicos e até à última terça-feira o australiano nunca se tinha preocupado com esse pormenor. Incentivado pelos amigos, decidiu inscrever-se e em boa hora o fez. Corones não quer ficar por aqui e nos próximos dias, ainda nos jogos da Commonwealth, pretende bater outro recorde mundial - os de 50 metros bruços.

"Nos 50 metros livres sempre quis atingir os 58 segundos [fez 56,12] e sabia que podia ficar abaixo do minuto. Agora estou a preparar-me para outra prova, onde quero também fazer uma grande marca. Qual? Não vou dizer, no final, mesmo que não consiga, vou dizer", confessou o nadador através de e-mail à imprensa local, dado que é quase surdo e prefere responder por escrito.

E como se prepara um atleta de 99 anos? George Corones vive com um dos seus filhos em Brisbane, na Austrália, e consegue treinar três vezes por semana, nadando 500 metros. Faz também alguns quilómetros diários em caminhadas, sendo que a passagem pelo ginásio também é obrigatória, onde faz duas sessões de musculação por semana. Não dispensa um bom copo de vinho ao jantar e o facto de ter deixado de fumar aos 65 anos também lhe permitiu melhores resultados. No meio de toda esta azáfama, ainda conduz e consegue ter tempo para visitar quase diariamente a mulher, de 93 anos, que está num lar.