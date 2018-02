Pub

"Estou contigo até ao fim do mundo", escreveu o ex-colega de equipa do futebolista que foi hoje detido por tentativa de homicídio

Gelson Martins e Renato Sanches enviaram mensagens de apoio nas redes sociais a Rúben Semedo, de 23 anos, O futebolista português foi hoje detido preventivamente em Espanha, sem direito a caução, "por perigo de fuga" e está acusado de tentativa de homicídio, sequestro, roubo e agressões.

O jogador do Sporting e ex-colega de equipa de Semedo publicou uma fotografia dos dois na sua página de Instagram com uma simples frase em crioulo : "Cu bo ti fim do mundo" (Estou contigo até ao fim do mundo". A publicação já conta com mais de 8 mil "likes".

Também Renato Sanches terá enviado o seu apoio ao jogador. Segundo o jornal Record, o jogador do Swansea partilhou uma imagem no Instagram em que pede ao companheiro que tenha força, mas a imagem já não surge na rede social do futebolista.

