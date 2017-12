Pub

Golo do guarda-redes, no último minuto, deu empate aos giallorossi, este domingo, na receção ao AC Milan. Equipa do sul de Itália pontuou pela primeira vez na Série A, ao fim de 14 derrotas consecutivas.

O Benevento, a equipa com pior estreia de sempre nos principais ligas europeias, conseguiu este domingo o primeiro ponto na Série A Italiana de futebol, ao empatar em casa com o AC Milan (2-2).

A equipa, que somava 14 derrotas consecutivas no campeonato, arrancou um empate já nos descontos, com um golo do guarda-redes Brignoli, aos 90+5', quando o AC Milan já estava reduzido a dez jogadores, por duplo amarelo de Romagnoli, aos 75.

Com André Silva sem sair do banco, o AC Milan - que estreava o treinador Gennaro Gattuso - chegou à vantagem aos 38 minutos, com um golo de Bonaventura. No entanto, Puscas empatar aos 50.

Kalinic ainda deu nova vantagem à equipa de Gennaro Gattuso, mas o impensável aconteceu, nos segundos finais da partida. No seguimento de um livre descaído sobre a esquerda, Brignoli desviou de cabeça para o fundo das redes da baliza milanesa. Foi um pontinho conquistado de forma épica, para uma equipa que já tinha perdido várias vezes, esta temporada, no tempo de compensação.

Apesar deste resultado, o Benevento, que se estreia este ano na Série A, continua afundado no 20.º e último lugar da liga italiana. Com um ponto conquistado, está a nove de distância dos lugares acima da linha de água. Quanto ao AC Milan, segue em 7.º, com 21 pontos.