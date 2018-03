Pub

O tenista português foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda da fase de qualificação para o Miami Open, ao perder com o norte-americano Denis Kudla por 7-5 e 6-4.

Elias, que era o quinto cabeça de série do qualifying, fruto do 106.º posto no ranking ATP, foi eliminado por Kudla, 144.º na hierarquia mundial, no primeiro jogo entre ambos.

O resultado, ao fim de uma hora e 38 minutos de jogo, deixa apenas João Sousa em prova no Masters 1000 norte-americano, sendo que o 80.º jogador mundial teve entrada no quadro principal, enfrentando na primeira ronda o norte-americano Ryan Anderson, 53.º.