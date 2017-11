Pub

É a 19.ª desde que o galês chegou ao Real Madrid

O futebolista galês do Real Madrid Gareth Bale sofreu uma rotura das fibras musculares do adutor da perna esquerda durante o treino de quinta-feira, informou o clube 'merengue' em comunicado.

O extremo do Real Madrid tinha regressado aos treinos no final da semana passada, depois da lesão que sofreu no gémeo da perna esquerda, em 26 de setembro, no jogo em que a equipa 'merengue' venceu o Borussia Dormtund por 3-1, para a Liga dos Campeões.

Com esta rotura fibrilar, já são 19 as lesões musculares que Bale sofreu desde que veio para o Real Madrid, há quatro anos.

Este novo contratempo manterá o jogador galês afastado dos relvados entre um mínimo de dez dias e o máximo de um mês, dependendo da lesão, cujo grau o Real Madrid não especificou no comunicado.

Certo é que Bale irá perder as deslocações ao reduto do vizinho Atlético de Madrid, para a Liga espanhola, e dos cipriotas do APOEL Nicósia, para a Liga dos Campeões, a 21 de novembro, ficando o seu regresso à competição dependente da evolução da lesão.