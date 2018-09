Ganhar o Mundial vale 884 mil euros a cada jogador espanhol

Os jogadores da seleção espanhola, adversária de Portugal no Grupo B do Mundial (o jogo realiza-se no dia 15 de junho), têm à sua espera um prémio milionário caso vençam o torneio da Rússia. De acordo com a rádio Cadena Cope, cada futebolista do país vizinho receberá 884 mil euros se no dia 15 de julho erguerem o troféu.

O acordo, que está praticamente concluído, pois as partes ficaram satisfeitas, foi estabelecido há poucos dias, numa reunião que juntou à mesma mesa o capitão Sergio Ramos e o presidente da Real Federação Espanhola Luis Rubiales.

Em relação ao último Mundial do Brasil, disputado em 2014, os espanhóis ficam a lucrar, já que há quatro anos o prémio era de 720 mil euros por cada jogador.

Recorde-se que a FIFA aumentou este ano os prémios a pagar às seleções presentes no Mundial. E a fatia que cabe ao vencedor do torneio é de cerca de 31 milhões de euros - o vice-campeão recebe 23,4 milhões.