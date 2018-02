Pub

Patinadora francesa teve um problema que a fez mostrar o que não queria, algo que não é inédito nos Jogos Olímpicos de inverno, em Pyeongchang, Coreia do Sul

As falhas de guarda-roupa nos Jogos Olímpicos de inverno deste ano, que se realizam em Pyeongchang, Coreia do Sul, já não são novas e, desta vez, assolaram uma dupla francesa de patinadores no gelo: Guillaume Cizeron e Gabriella Papadakis.

Neste caso, foi Gabriella Papadakis que mostrou mais do que queria no gelo dos Jogos Olímpicos. "Senti logo e rezei", disse a atleta ao Guardian. O que aconteceu foi simples: o gancho do vestido desencaixou e a peça de roupa começou a destapar parte do corpo de Papadakis.

"Distraiu-me bastante, foi o meu pior pesadelo a acontecer nos Jogos Olímpicos. Disse a mim mesma 'não tenho escolha, tenho de continuar', e foi isso que fizemos. Acho que podemos estar orgulhosos pelo nosso grande desempenho face ao que aconteceu", acrescentou a francesa.

O jornal inglês explica ainda que a NBC, que transmite os Jogos Olímpicos de inverno em território norte-americano, emitiu uma declaração em que diz que "assim que um competidor tem uma falha de guarda-roupa e isso se torna evidente" a transmissão é alterada automaticamente, com "planos mais afastados e repetições selecionadas para manter a situação escondida".

